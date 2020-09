Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-a plans vineri ca nu mai intelege nimic din ceea ce se intampla in jurul sau, intrucat ”toata lumea critica, nimeni nu vine cu solutii” legat de inceperea anului școlar, ministrul Educației, Monica Anisie, a avut duminica o noua plangere: li se reproșeaza actualilor guvernanți ce nu s-a…

- Dupa anul cu cele mai multe contestații și cu diferențe majore intre notele de dupa corectare și cele inițiale, Ministerul Educației face inscrieri pentru formarea evaluatorilor in cadrul unui Corp de profesori evaluatori, care a primit astazi aprobarea de inființare de la ministrul Monica Anisie. Rolul…

- Guvernul pregateste o Ordonanta de Urgenta pentru reglementarea invatamantului on-line, anunta Ministerul Educatiei. Pana la deschiderea scolilor mai este o luna, dar inca este haos. Mai mult, se afla in pregatire un proiect de lege astfel incat fiecare localitate sa poata decide individual modul in…

- Ministerul Educației și Cercetarii a stabilit, luni, cadrul pentru reluarea activitaților in unitațile de invațamant cu program sportiv suplimentar (cluburi sportive școlare) și cele cu program sportiv integrat (liceele și școlile gimnaziale cu clase cu program sportiv), se arata intr-un comunicat.Astfel,…

- Astazi, 29 iunie, la sediul Ministerului Tineretului și Sportului, a avut loc o intalnire de lucru intre Monica Anisie, ministrul educației și cercetarii și Ionuț Stroe, ministrul tineretului și sportului. Ministerul Educației și Cercetarii a stabilit cadrul pentru reluarea activitaților in unitațile…

- "Astazi, 29 iunie, la sediul Ministerului Tineretului si Sportului, a avut loc o intalnire de lucru intre Monica Anisie, ministrul Educatiei si Cercetarii, si Ionut Stroe, ministrul Tineretului si Sportului. Ministerul Educatiei si Cercetarii a stabilit cadrul pentru reluarea activitatilor in unitatile…

- Epoca relațiilor, pilelor, prieteniilor și a nepotismului nu a apus. Funcționeaza, in continuare, bine merci. Ministerul Educației se menține in topul incompetenței resurselor umane, ajunse in funcții cheie. Unele surse din mediul școlar ne semnaleaza un caz scandalos referitor la promovarea unor personaje…

- Alți doi elevi nu au putut susține miercuri examenul la matematica deoarece au avut temperatura peste 37,3, a anunțat Ministerul Educației. Aceștia sunt din județele Vaslui și Salaj. Luni, cand s-a desfașurat proba la romana, 1 elev nu a putut participa la examen din aceasta cauza. Peste 170.000 de…