Stiri pe aceeasi tema

- Data de 8 februarie este mai mult decat o simpla zi din calendar. Ea ascunde istorii, tradiții și fapte interesante care s-au desfașurat de-a lungul timpului. Iata cateva dintre acestea, care te vor surprinde cu siguranța: 1. O zi a pionieratului in explorarea spațiala: Pe 8 februarie 1974, echipajul…

- Data de 2 februarie poate parea o zi obișnuita in calendar, insa de-a lungul istoriei și in diferite culturi, aceasta data a capatat o semnificație speciala. Iata cinci lucruri interesante pe care s-ar putea sa nu le știi despre aceasta zi: Ziua Marmotei: In Statele Unite și Canada, 2 februarie este…

- Mercearia este un domeniu care a evoluat de-a lungul secolelor, satisfacand nevoile creative ale oamenilor. Termenul „mercerie” provine din limba franceza si se refera la un magazin sau un sector al unui magazin care comercializeaza o varietate impresionanta de produse, de la tesaturi la unelte accesorii…

- Gazeta Sporturilor și-a desemnat saptamana aceasta superlativele din 2023, cea mai prestigioasa ancheta din sportul romanesc stabilind ca Edi Iordanescu e antrenorul anului, in timp ce Radu Dragușin e cel mai bun fotbalist roman din 2023. De asemenea, Simona Radiș și Ancuța Bodnar sunt caștigatoarele…

- Raluca Pastrama a facut primele declarații despre divorțul de Ibrahim Ibru, barbatul cu care s-a casatorit dupa ce s-a desparțit de Pepe. Fosta soție a cantarețului a dezvaluit cand a avut loc separarea.Zvonurile despre desparțirea dintre Raluca Pastrama și Ibrahim Ibru au aparut in urma cu mai multe…

- Doi vloggeri straini, un american și un neamț, au testat mai multe restaurante din Brașov și Poiana Brașov, intr-o experiența culinara de o zi. Cei doi nu au avut decat cuvinte la superlativ despre mancare și ambient.

- Exemplele de genul acesta ne demonstreaza, poate inca odata, ca sistemul medical romanesc are mari probleme. Un incident recent dintr-un spital din Botoșani trage inca odata alarma, daca mai era nevoie, asupra faptului ca pacienții ajung sa fie ignorați pe holurile spitalelor.

- Nadia Comaneci este una dintre figurile emblematice ale sportului romanesc. Cvintupla campioana olimpica a ajuns la 62 de ani. Trecerea timpului pare ca e ușoara ca un fulg pentru Nadia. Intre portretul fetiței cu codița de cal din 1976, de la Montreal, și femeia matura de acum nu exista loc de confuzie…