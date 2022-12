Stiri pe aceeasi tema

- Rita Mureșan iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Vedeta a implinit varsta de 50 de ani și, chiar daca nu a putut petrece alaturi de cele doua fiice ale sale, pentru ca ele sunt in New York, vedeta a plecat la Milano alaturi de prieteni. Intr-o intervenție telefonica la Antena Stars, creatoarea…

- Monica Anghel, apariție uluitoare! Vedeta a trecut printr-o schimbare radicala dupa ce a slabit 30 de kilograme. De curand, artista și-a etalat silueta de vis intr-o ținuta eleganta, iar cei care au vazut imaginea au fost placut impresionați sa vada cat de bine arata cantareața.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Nicoleta Nuca a oferit declarații despre lupta cu depresia. Vedeta a mers la terapie in acea perioada grea. Cum a reușit artista sa treaca peste momentele complicate. Ce a marturisit cantareața.

- Nicoleta Voica, in varsta de 66 de ani, a slabit 35 de kilograme dupa ce și-a micșorat stomacul. Artista de muzica populara ajunsese sa cantareasca aproape 100 de kilograme, iar decizia de a scapa de kilogramele in plus i-a schimbat total viața. A ajuns la 65 de kilograme, insa nu vrea sa se opreasca…

- Monica Anghel a trecut printr-o transformare radicala. Artista a slabit 30 de kilograme, iar acum are doar 65. Multe speculații au aparut dupa ce a dat jos atatea kilograme, unii au spus ca și-a micșorat stomacul, alții ca a apelat la tratamente drastice. Acum, intr-un interviu pentru emisiunea „Vorbește…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Lenna Horvart a oferit detalii despre starea ei de sanatate. Vedeta a fost blocata la aeroport din cauza ochilor. De fiecare data cand iese din țara trebuie sa le prezinte autoritaților mai multe acte. Blondina a dezvaluit și ce planuri de viitor are.