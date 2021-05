MonePOS by AROBS devine și #paperless MonePOS, soluția de plata contactless dezvoltata de AROBS Transilvania Software, beneficiaza acum de inca o inovație: se scaneaza un cod QR și apoi se descarca chitanța sau bonul de catre clienți. Printre numeroasele avantaje ale soluției se numara și economiile semnificative obținute ca urmare a eliminarii consumului de hartie, scrie Banii.net . MonePOS by AROBS a fost lansat la inceputul anului 2021 pe piața de taximetrie, dar odata cu noile dezvoltari ale soluției, este integrabil imediat oricarei activitați ale companiilor din zona de mobilitate: retail-ul mic, transport public sau privat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inovația propusa de AROBS, in premiera pentru piața romaneasca, și anume scanarea unui cod QR și descarcarea ulterioara a chitanței sau a bonului de catre clienți, este o modalitate simpla, sigura, conforma cu regulile GDPR, ecologica și rapida.

- Codul de procedura penala a fost modificat. Propunerea a fost adoptata, luni, de plenul Camerei Deputaților, cu 244 de voturi „pentru”, 3 „impotriva” și 40 de abțineri. Propunerea de modificare a Codului de procedura penala in acord cu decizia Curtii Constitutionale prevede ca hotararea judecatoreasca…

- Premierul Florin Citu a anuntat, marti, ca nu vor exista in acest an modificari ale Codului fiscal. „Nu vom creste taxe si nu vom introduce taxe noi. Suntem in al doilea an in care nu s-a intamplat nimic cu Codul fiscal si va ramane asa. Eu am promis ca nu vom modifica Codul fiscal, nu vom creste taxe…

- Incepand din acest an, turiștii care merg in Mangalia și șase stațiuni arondate acesteia vor trebui sa plateasca o taxa. Sumele colectate vor fi folosite pentru dezvoltare si promovare, prin proiecte initiate de Asociatia de Management al Destinatiei Turistice. Cei care vor sa viziteze Mangalia sau…

- Dezvoltatorul imobiliar belgian VGP, controlat de omul de afaceri Jan Van Geet, cu o avere estimata de Forbes la 1,1 miliarde de dolari. a atras 600 de milioane de euro din vanzarea primei sale emisiuni de obligațiuni „verzi”, cu care va finanța inclusiv proiecte in Romania. Obligațiunile au scadența…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul colonel Valeriu Gheorghita, a anunțat ca medicii din centrele de vaccinare nu și-au mai primit banii pentru serviciile prestate de doua luni. „Sunt semnale pe care si eu le-am primit si le primesc in sedintele cu judetele. Este o cerere pe care personalul…

- AROBS Transilvania Software a lansat MonePOS, o soluție de plata contactless care folosește un dispozitiv mPOS de dimensiuni reduse, interconectabil cu orice dispozitiv hardware dedicat, și prin care plata se efectueaza in mai puțin de 10 secunde. Soluția este deja prezenta pe piața de taximetrie din…

- O femeie de 55 de ani din Constanța a anunțat, joi, Poliția dupa ce a gasit 10.000 de euro pe jos, la intrarea intr-un centru comercial, banii fiindu-i ulterior returnați barbatului care ii pierduse, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean Constanța. Dupa ce a sesizat ca ii lipsesc banii din borseta,…