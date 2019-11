Stiri pe aceeasi tema

- Inca un record pentru euro: leul ajunge la un nou minim istoric fața de moneda unica. Ce curs a anunțat BNR Cursul leu/euro a atins, miercuri, un nou record. Banca Naţională a României (BNR) a anunţat, miercuri, un curs de referinţă de 4,7776 lei/euro, în creştere…

- Leul si-a continuat marti deprecierea, coborand cu 0,30 bani (0,06%) fata de euro, astfel incat moneda europeana a atins un nou maxim istoric, cursul afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind 4,7759 lei/euro. BNR a cotat luni euro la 4,7729 de lei, acesta fiind ultima cotatie record.…

- Inca un maxim istoric pentru euro. Cum comenteaza analiștii deprecierea monedei naționale Leul s-a depreciat luni cu 0,62 bani (0,13%) fata de euro, moneda europeana atingand un nou maxim istoric, iar cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR) este de 4,7729 lei/euro. BNR a cotat vineri euro…

- Leul s-a depreciat luni cu 0,62 bani (0,13%) fata de euro, moneda europeana atingand un nou maxim istoric, iar cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR) este de 4,7729 lei/euro. BNR a cotat vineri euro la 4,7667 de lei. Leul a mai atins o cotatie minima record joi, 14 noiembrie, cand cursul…

- Leul s-a depreciat joi cu 0,34 bani (0,07%) fata de euro, ajungand din nou la un minim istoric in raport cu moneda unica europeana, cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4.7669 lei/euro. BNR a cotat miercuri euro la 4,7635 lei.Leul a mai atins o cotatie minima record…

- Leul atinge un nou minim istoric in fața monedei unice. La cat a ajuns euro Leul s-a depreciat joi cu 0,34 bani (0,07%) fata de euro, ajungand din nou la un minim istoric in raport cu moneda unica europeana, cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4.7669 lei/euro. BNR a cotat miercuri…

- Leul s-a depreciat in fața euro, dar a caștigat teren in raport cu dolarul Leul s-a depreciat, luni, in raport cu euro, cursul afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,7550 lei, in crestere cu 0,05 bani (+0,01%) fata de cotatia din sedinta anterioara, cand moneda unica europeana valora…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, vineri, un curs de 4,7505 lei pentru un euro, in crestere cu 0,45 bani (0,09%) fata de cotatia anterioara, de 4,7460 lei. De asemenea, leul a pierdut teren in fata dolarului american, pana la un curs de 4,3479 lei, mai mare cu 0,61 bani (0,14%), comparativ…