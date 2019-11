Stiri pe aceeasi tema

- Euro a depasit, joi, si nivelul de 4,85 lei la unele banci comerciale, dupa ce, pe piata interbancara, euro a trecut de nivelul de 4,78 lei, peste cursul de referinta anuntat miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). BNR a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7776 lei/euro, in crestere…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7776 lei/euro, in crestere cu 0,04% fata de valoarea atinsa marti. Aceasta este a treia zi consecutiv in care euro atinge un nou nivel record in raport cu leul. Marti, euro a crescut la 4.7759 lei. Miercuri, euro a crescut…

- Euro atinge un nou maxim istoric la BNR. Cu cat se tranzacționeaza la bancile comerciale Leul a continuat sa se deprecieze marți, iar cursul anunțat de BNR a ajuns la 4,7759 lei pentru un euro. Banca Naţională a României a anunţat, marţi, un curs de referinţă de 4,7759…

- Cursul a depașit 4,75 lei pentru un euro. Leul s-a depreciat și in fața dolarului Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, vineri, un curs de 4,7505 lei pentru un euro, in crestere cu 0,45 bani (0,09%) fata de cotatia anterioara, de 4,7460 lei. De asemenea, leul a pierdut teren in fata dolarului american,…