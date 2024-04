Stiri pe aceeasi tema

- Moneda nationala s-a depreciat, joi, in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,9730 lei, in urcare cu 0,20 bani (0,04%) fata de cotatia precedenta, de 4,9710 lei. Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scazut, moneda americana fiind cotata la 4,6085 lei, in urcare…

- Leul s-a apreciat, vineri, in raport cu euro, dar a scazut fata de dolarul american; aurul a urcat la 318,3617 lei/gram. Moneda nationala s-a apreciat, vineri, in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,9707 lei, in scadere cu 0,05 bani (-0,01%) fata…

- Gramul de aur s-a scumpit, vineri, cu 33,58 de bani (0,11%), pana la o cotatie de 316,8932 lei, de la 316,5574 lei, cat anuntase Banca Nationala a Romaniei (BNR), cu o zi in urma, inregistrand astfel o noua valoare-record. Moneda nationala s-a apreciat, vineri, in raport cu euro, care a fost calculat…

- Pretul aurului a atins un nou record. Gramul de aur s-a scumpit marti cu 6,1312 lei (2%), ajungand la o cotatie de 312,9021 lei, de la 306,7709 lei, cat anuntase luni Banca Nationala a Romaniei (BNR), transmite Agerpres. Moneda nationala s-a depreciat marti in raport cu euro, care a fost calculat de…

- Curs valutar BNR, 16 ianuarie 2024. Banca Naționala a Romaniei a facut publice cursurile pieței valutare pentru astazi, 15 ianuarie 2024. Banca Naționala anunța astazi o creștere a euro. Moneda europeana a urcat la 4.9761 lei. Totodata, dolarul a urcat la 4.5724 lei.