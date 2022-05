Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a aprobat, luni, repartizarea catre bugetele locale ale unor unitati administrativ-teritoriale a celei de-a XII-a transe, in valoare de 4.653.324,88 lei, din subventia de compensare a costurilor legate de achizitia gazelor naturale…

- Autorul gestului a fost imediat imobilizat. Carcasa de sticla care protejeaza tabloul a evitat deteriorarea. Capodopera lui Leonardo a fost in mod repetat tinta unor gesturi neplacute, iar in 1911 a fost furata.

- Purtatorul de cuvant al președintelui rus, Dmitri Peskov, unul dintre oamenii de baza ai lui Vladimir Putin, a declarat ca Rusia va caștiga in operațiunea speciala impotriva Ucrainei și ca totul va fi bine și cum doresc rușii. „Suntem convinși ca vom caștiga, totul va fi bine și noi vom obține tot ce…

- Zeci de evacuati care au reusit sa paraseasca orasul au ajuns marti in Zaporizhzhia, controlat de Ucraina, dupa ce s-au ascuns timp de saptamani in buncarele din Azovstal. Mai mult de 200 de civili au ramas in uzina, potrivit primarului din Mariupol, Vadim Boichenko, in conditiile in care 100.000 de…

- Reportul la tragerea Loto 6/49, categoria I, pentru tragerea de duminica, 1 mai, depaseste 4,28 milioane de lei, respectiv 867.000 de euro, informeaza Loteria Romana. La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 4,2 milioane lei (peste 849.000 de euro). De asemenea, la Joker, categoria…

- Tricoul pe care fotbalist mare fotbalist Diego Armando Maradona l-a purtat la meciul Argentinei cu Anglia din sferturile de finala ale Cupei Mondiale din 1982, scor 2-0, in care a marcat un gol cu „Mana lui Dumnezeu” va fi scos la licitație, informeaza CNN, citata de news.ro. Tricoul ar putea fi vandut…

- Nimeni din populația civila nu se aștepta se aștepta ca Rusia sa invadeze Ucraina, pe 24 februarie, dar s-a intamplat. Nimeni nu se aștepta ca razboiul sa dureze mai mult de cateva zile, dar s-a implinit deja o luna. Pentru ucraineni, atrocitațile conflictului reprezinta noua normalitate cu care incearca…

- A doua Mona Lisa, zisa și Gioconda Torlonia, (dupa proprietatea unde a fost descoperita) și gasita la Roma, dupa cum am aratat intr-un articol anterior, va fi expusa, in cadrul unei expoziții de pictura, publicului larg, incepand din aceasta luna, martie. Toți restauratorii și cunoscatorii intr-ale…