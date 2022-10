Stiri pe aceeasi tema

- Mediul de afaceri actual este foarte dinamic, iar valurile apar, cresc si succesiunea lor este din ce in ce mai accelerata. Pentru liderii organizatiilor de astazi este important sa fie pe val sau chiar sa contribuie la crearea valului si astfel, fiecare este responsabil sa propuna acum, un drum…

- Cancelarul german Olaf Scholz și ministrul Economiei Robert Habeck sint in Canada pentru o vizita de trei zile pentru a gasi o alternativa la gazul din Rusia, transmite DPA. „Țara [Canada] este la fel de bogata in resurse naturale ca și Rusia, cu singura diferența ca este o democrație de incredere”,…

- Alberto Juantorena, fosta glorie a atletismului cubanez, in varsta de 71 de ani, a iesit din starea "critica" in care s-a aflat in ultimele zile, au anuntat medicii care il trateaza la un spital din Havana, citati de agentia EFE, potrivit Agerpres.Singurul atlet cubanez care a castigat doua medalii…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep o va intalni pe Beatriz Haddad Maia in finala turneului WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari, dupa ce brazilianca a invins-o pe Karolina Pliskova (Cehia), cu 6-4, 7-6 (4), in a doua semifinala de sambata. Pliskova a reusit 9 asi…

- Trupa timișoreana Fara Filtru susține un concert de debut joi 11 august, de la ora 20, la Manufactura, recitalul celor trei artiști timișoreni cunoscuți (și) din alte proiecte avand intrarea libera. „Trupa Fara Filtru s-a nascut in pandemie, și este in mod ciudat legata de dispariția prematura a regretatului…

- Un mic model functional al unui ventricul uman ar putea deschide noi drumuri in dezvoltarea de medicamente si terapii noi, precum si pentru studierea dezvoltarii afectiunilor cardiovasculare, oferind cercetatorilor o alternativa etica si mai precisa la abordarile existente. Cercetatorii de la Universitatea…

- Novak Djokovic (35 de ani, locul 7 ATP) nu poate participa la turneul US Open din cauza faptului ca nu este vaccinat impotriva COVID-19. Dupa ce a caștigat turneul de la Wimbledon, sportivul din Serbia va rata si ultimul turneu de Grand Slam al anului, programat in perioada 29 august – 11 septembrie,…

- Un barbat achitat in cazul doborarii unui avion Air India care zbura de la Montreal la Mumbai, in 1985, a fost ucis in Canada. Ripudaman Singh Malik a fost impușcat in fața firmei sale, relateaza The Guardian.