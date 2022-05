Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Municipiului Suceava a primit spre punere in aplicare mandatul de executare a pedepsei inchisorii emis in aceeași zi fața de un localnic de 27 de ani din municipiul Suceava condamnat la o pedeapsa de 4 ani, 5 luni si 10 zile inchisoare cu executare pentru comiterea infracțiunii de „furt” . In…

- "Perioada de tranzitie de la vaccinarea de tip "campanie" impotriva COVID-19 la vaccinarea ca parte a programului national de vaccinare al Ministerului Sanatatii se va incheia pe 30 iunie. Pana la aceasta data inclusiv, toti cei care doresc sa se vaccineze (cu doza 1, 2 sau 3) o pot face atat la punctele…

- Bricul Mircea a plecat din portul Constanța și, pana pe 17 mai, va parcurge doua mii de mile. Este un voiaj de instrucție pe parcursul caruia 92 de tineri ai Școlii de Maiștri de Marina se vor obișnui cu viața de marinar.Iar de data aceasta, la bord este generația cu cele mai multe fete, din ultimii…

- Un nou accident pe trecerea de pietoni s-a produs duminica, 13 martie pa Calea Unirii din municipiul Suceava. O șoferița de 24 de ani din Salcea a acroșat un barbat de 37 de ani din Suceava in timp ce traversa strada regulamentar. Barbatul a ajuns la spital cu plagi escoriate fara a necesita internarea.…

- West Ham a caștigat, azi, acasa, cu Aston Villa, scor 2-1, intr-un meci din etapa #29 din Premier League. Atacantul ucrainean al „ciocanarilor”, Andrii Yarmolenko (32 de ani), a deschis scorul in minutul 70 și a izbucnit in lacrimi. Capitanul Ucrainei a fost rezerva, a intrat in minutul 52 și a marcat…

- Medicul de familie sucevean Irina Badrajan susține ca sunt multe necunoscute legate de trecerea vaccinarii anti-COVID la cabinetele medicilor de familie, care a fost anunțata de secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu. Secretarul de stat este și coordonatorul Comitetului Național de…

- O tanara refugiata din Ucraina a nascut o fetita sanatoasa, joi, 3 martie, la Spitalul Judetean de Urgenta SJU Suceava, a informat managerul unitatii medicale, dr. Alexandru Calancea.El a precizat ca joi dimineata, la ora 7:30, o pacienta in varsta de 17 ani, provenind dintre refugiatii sositi in tara…

- Un sucevean a apelat la ajutorul arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, susținand ca a cautat in toata Scriptura și ca nu gasește numele Duhului Sfant. ”Am cautat in toata Scriptura și nu am gasit numele Duhului Sfant. Cand iți faci cruce, spui in numele Tatalui, al Fiului și al Sfantului…