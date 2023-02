Momente desprinse dintr-un film horror: se aud ţipete şi plânsete ale celor prinşi sub dărâmături Tipetele oamenilor inca prinsi sub daramaturi au umplut noaptea de marti dimineata, iar rudele isi plangeau apropiatii, in timp ce bilantul victimelor din Turcia si din nord-vestul vecin al Siriei a crescut la peste 3.700 de morti, transmite Reuters. Temperaturile au scazut aproape de inghet peste noapte, inrautatind conditiile pentru persoanele prinse sub daramaturi sau ramase fara adapost, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

