MOMENT ISTORIC! Primele VACCINURI au ajuns în țară Secretarul de stat in MAI Raed Arafat și Valeriu Gheorghița, coordonatorul programului de vaccinare anti-COVID din Romania, au preluat, vineri, vaccinul pentru noul coronavirus, din Vama Nadlac. 10.000 de doze vor fi distribuite cadrelor medicale din prima linie a luptei anti-COVID incepand de astazi. Arafat a declarat ca asistam "la un moment istoric", dar a avertizat ca lucrurile "nu s-au rezolvat" și ca de vineri se va lucra "pe doua fronturi". Gheorghița a transmis ca se bucura de interesul existent pentru vaccin și de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

