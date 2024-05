Stiri pe aceeasi tema

- Loredana Groza a facut spectacol inaintea meciului dintre Generația de Aur, pregatita de Anghel Iordanescu și de Gabi Balint, și echipa legendelor conduse de Jose Mourinho. Indragita interpreta și-a facut apariția pe gazonul Arenei Naționale pe o motocicleta, purtand o ținuta specifica impatimiților…

- Daniel Prodan, care a murit la 44 de ani din cauza unui infarct, a fost omagiat la meciul de adio al generației de aur. Totodata, organizatorii meciului legendelor de pe Arena Naționala au pregatit un colț special dedicat memoriei fostului internațional.

- Fostul mare internațional Daniel Prodan a fost omagiat in startul meciului de retragere al Generației de Aur. Daniel Prodan, care a plecat dintre noi pe 16 noiembrie 2016, este inca foarte iubit de suporterii echipei naționale. Meciul a fost intrerupt in minutul 3, numar pe care Daniel Prodan l-a purtat…

- In aceasta seara are loc dineul oficial dinaintea meciului de retragere al Generației de Aur, care este programat sambata, 25 mai de la 20:30. Foștii mari fotbalști ai Romaniei și-au facut apariția in jurul orei 20:00 la hotelul Radisson din București, pentru dineul premergator meciului de pe Arena…

- Atacantul brazilian Vinicius Junior a izbucnit in lacrimi in timpul unei conferințe de presa susținuta cu o zi inainte de meciul amical Spania – Brazilia. Jucatorul lui Real Madrid s-a aratat afectat de insultele rasiste la care a fost supus in ultimul timp in Primera. „Imi pare rau. Vreau doar sa joc…

- Duelul din „sferturile” Indian Wells, Carlos Alcaraz - Alexander Zverev, a fost interupt din cauza unui roi de albine. Se juca al treilea game al meciului, iar Carlos Alcaraz era la serviciu cand asupra lui s-a napustit un roi de albine. Tenismanul spaniol a incercat sa le indeparteze cu racheta, insa…

- VIDEO Parintele Doru Gheaja, moment emoționant, la comemorarea martirilor Horea, Cloșca și Crișan: ”Tu, Ardeal” a rasunat in toata Cetatea Alba Carolina Parintele Doru Gheaja, moment emoționant, la comemorarea martirilor Horea, Cloșca și Crișan: ”Tu, Ardeal” a rasunat in toata Cetatea Alba Carolina…

- Inaintea meciului dintre CFR Cluj și Dinamo București, de vineri seara, care s-a incheiat 4-0 pentru clujeni, cinci jucatori de la echipa antrenata de Adrian Mutu au intrat pe teren cu tricouri diferite fața de restul jucatorilor.