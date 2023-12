Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Uniunii Europene in Republica Moldova, Janis Mazeiks, a transmis un mesaj de felicitare pentru cetațenii țarii noastre. „Dragi prieteni, in aceasta perioada festiva simt bucuria gindindu-ma la acest an petrecut impreuna, marcat de rezistența și realizari. Ne apropiem de 2024 vazind roadele…

- Astazi 20 decembrie, ntr-o zi speciala plina de bucurie și tradiții, comunitatea romaneasca din Marea Britanie se pregatește sa ofere o experiența unica de Craciun la Aeroportul Luton. Evenimentul, organizat in colaborare cu aeroportul și sub indrumarea Mirelei Maxim, o figura respectata in diaspora…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și liderul ucrainean Volodimir Zelenski au reacționat joi seara, 14 decembrie, la scurt timp dupa ce UE a decis inceperea negocierilor de aderare cu cele doua țari.Maia Sandu a transmis ca este ”o pagina noua” in istoria Republicii Moldova.”Dragi moldoveni,…

- Direcția de Asistența Sociala ii invita pe baimareni la targul caritabil din Parcul Mara, in perioada 5-29 decembrie, prin intermediul caruia pot fi susținute persoanele speciale din comunitatea noastra. ”Apel la solidaritate! Dragi baimareni și turiști care treceți prin municipiul Baia Mare in luna…

- Un tanar originar din Republica Moldova a fost retinut la Iasi, fiind acuzat ca a sustras impreuna cu un al tanar, tot moldovean, dintr-un centru comercial, suma de 30.000 de euro. Cei doi ar fi patruns in cladire prin escaladarea acoperisului. Cel de-al doilea tanar este deja arestat, pentru o infractiune…

- Castorii salbatici s-au intors in cartierul londonez Ealing dupa o absența de 400 de ani. O familie de cinci castori eurasiatici – o pereche reproducatoare și cei trei pui ai lor – au fost transportați din Scoția și eliberați miercuri in zona umeda Paradise Fields, in Ealing, in vestul Londrei. Proiectul…

- In cadrul „Anchetei publice privind Covid 19”, o procedura oficiala, dar non-judiciara, in care sunt examinate practicile guvernamentale privind pandemia, Dominic Cummings, 51 de ani, principalul consilier al lui Boris Johnson (59 de ani) in perioada in care acesta era premier, a descris haosul din…

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca aproape toata Europa s-a abtinut la votul rezolutiei ONU prin care se cere un armistitiu imediat intre Israel si militantii palestinieni Hamas pentru a putea fi trimise ajutoare in Fasia Gaza. ”Aproape toata Europa s-a abtinut fiindca am fost nemultumiti cu textul…