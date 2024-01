Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova și Ucraina au aderat la coridorul vertical de transport a gazelor naturale, din care fac parte in prezent Grecia, Bulgaria, Romania și Ungaria. Memorandumul de ințelegere in acest sens a fost semnat de catre Vestmoldtransgaz, operatorul de sistem de gaze naturale din Republica Moldova,…

- La inițiativa SNTGN Transgaz SA, a avut loc astazi, la București, intalnirea Operatorilor de Transport și Sistem gaze naturale semnatari ai Memorandumului de Ințelegere pentru Coridorul Vertical - Transgaz S.A., DESFA S.A., Gastrade S.A, Bulgartransgaz EAD, ICGB AD, FGSZ Ltd și cu statut de observator,…

- Ungaria se va opune prin veto intrarii Bulgariei in Zona Schengen daca nu va elimina taxa de tranzit pentru gazul rusesc, a transmis sambata Ministerul ungar de Externe, potrivit Reuters, scrie hotnews.ro .

- Senatoarea romanca Diana Sosoaca, care a crescut in sondaje si se afla pe locul trei, viseaza la o ”Romanie Mare” si agita harti cu o Romanie care se extinde in Bulgaria, in Republica Moldova in Ungaria si pana in Ucraina, o revendicare nationalista care isi are sursa in perioada dintre cele doua razboaie…

- Ungaria, Serbia si Slovenia vor incepe sa opereze in 2024 o piata regionala de electricitate, a anuntat joi Ministerul ungar al Energiei, transmite MTI.In acest scop, pana la finele lui 2024 va fi infiintata o companie holding cu sediul la Budapesta care va fi detinuta de operatorii de transport…

- Operatorii sistemelor naționale de transport de gaze iși vor oficializa intenția de a realiza o infrastructura pentru transportul de hidrogen care se va intinde din Grecia pana in Germania, cu stații intermediare in Bulgaria, Romania, Ungaria, Slovacia și Republica Ceha, urmand ca la inceputul anului…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat sambata, 28 octombrie, ca aproape toata Europa s-a abtinut la votul rezolutiei ONU prin care s-a cerut un armistitiu imediat intre Israel si militantii palestinieni Hamas, astfel incat sa poata fi trimise ajutoare umanitare in Fasia Gaza, pentru a explica poziția țarii…