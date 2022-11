Molar de mamut recuperat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din Neamț In cursul lunii mai, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Neamț, s-au sesizat cu privire la faptul ca, pe o platforma de vanzare on-line a fost postat, pentru scurt timp, un anunț de vanzare a unui molar de mamut. La data de 2 noiembrie, activitațile de cercetare și documentare desfașurate de polițiștii de investigații criminale au condus la identificarea persoanei in cauza, o femeie de 55 de ani, din Borlești. Din cercetarile efectuate de polițiști s-a stabilit ca, bunul fosil a fost descoperit intamplator, in anul 2018, in albia raului Nechit, in localitatea Borlești,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un molar de mamut, vechi de 10.000 de ani, care fusese scos la vanzare pe internet in luna mai a fost recuperat de politistii din Neamt. Molarul a fost descoperit, din intamplare, in 2018 de catre un barbat in albia unui rau. "In cursul lunii mai a.c., politistii din cadrul Serviciului de Investigatii…

- Polițiștii din Neamț au recuperat un molar de mamut, vechi de 10.000 de ani, dupa ce acesta a fost scos la vanzare pe internet contra sumei de 4.000 de lei. Molarul a fost descoperit din intamplare de catre un barbat in albia unui rau, dar, necunoscand valoarea si provenienta acestuia, l-a oferit unei…

- Un molar de mamut, vechi de 10.000 de ani, a fost scos la vanzare de o femeie din județul Neamt. Aceasta a postat anuntul pe o platforma on-line, crezand ca fosila este o piatra decorativa, care-i fusese facuta cadou, scrie ziarul local Știri de Neamț. Femeia a postat anunțul pe un site in luna mai,…

- Un molar de mamut, vechi de circa 10.000 ani, a fost descoperit de politistii Serviciului de Investigatii Criminale Neamt la o femeie din localitatea Borlesti, informeaza Agerpres. Politistii s-au autosesizat in luna mai cand cineva a postat, pentru scurt timp, pe o platforma de vanzare on-line, un…

- Polițiștii din Neamț au recuperat un molar de mamut, vechi de 10.000 de ani, care a fost oferit spre vanzare pe internet. Potrivit IPJ Neamț, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Neamț s-au sesizat in luna mai cu privire la faptul ca pe o platforma de vanzare online a fost postat,…

- Un molar de mamut, vechi de circa 10.000 ani, a fost descoperit de politistii Serviciului de Investigatii Criminale Neamt la o femeie din localitatea Borlesti. Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, subinspectorul Ramona Ciofu, a declarat, miercuri, ca politistii s-au autosesizat in luna mai atunci cand…

- Depistat pe un site de comerț online, un molar de mamut, vechi de cel puțin 10.000 ani, a fost recuperat de polițiștii criminaliști nemțeni astazi, 2 noiembrie. Vitalie Josanu, cel care raspunde de protejarea patrimonului in cadrul Poliției Neamț, este cel care in luna mai anul acesta a depistat anunțul…

- Marți, 4 octombrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au pus in executare un mandat de percheziție domiciliara pe raza municipiului Baia Mare, in urma cercetarilor efectuate intr-un dosar penal care are ca obiect savarșirea infracțiunii asimilate contrabandei, prev. de…