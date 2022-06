Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute s a incheiat licitatia organizata de Consiliul Local al Comunei Telega, Muzeul Doftana fiind concensionat pentru 49 de ani de SC Phoenicia Express SRL Bucuresti, societate detinuta de omul de afaceri libanez Mohammad Murad.Mohammad Murad este detinatorul lantului de hoteluri Phoenicia.Fosta…

- Omul de afaceri Dan Sucu a preluat 50% din actiunile clubului de fotbal FC Rapid, celelalte 50 de procente ramanand in posesia lui Victor Angelescu, informeaza gruparea giulesteana intr-un comunicat de presa publicat, marti, pe site-ul oficial. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Fostul mare internațional, dar și antrenor și conducator al Universitații Cluj, devine dezvoltator imobiliar. Neluțu Sabau este beneficiarul unui proiect de case in localitatea Salicea, comuna Ciurila.

- SportFest, un eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș la Centrul Regional de Afaceri, se va afla anul acesta la prima ediție. Manifestarea vrea sa promoveze sportul și o viața sanatoasa.

- Platforma industriala Carbochim din Cluj-Napoca va fi supusa unui amplu proces de reconversie urbana in valoare de 500 de milioane de euro: se vor construi spatii de retail, un ansamblu rezidential mixt si peste 23.000 de metri patrati de spatii de birouri.

- Secretarul de stat pentru afaceri globale și strategii diplomatice Cornel Feruța a avut vineri, 18 martie 2022, o intrevedere cu ambasadorul Republicii Populare Chineze la București, doamna Jiang Yu, in vizita de ramas bun. Dialogul a prilejuit o evaluare a stadiului relațiilor bilaterale, a dialogului…

- Romanii au dovedit ca se panicheaza extrem de repede și ca nu știu cum sa reacționeze in situațiile dificile. De cele mai multe ori lasa teama sa le controleze acțiunile. Și aici putem aminti de cozile infernale din benzinarii sau cele la ulei din hipermarketuri. De cand a izbucnit razboiul in Ucraina,…

- In ziua in care Rusia mi-a invadat țara, am știut ca va trebui sa-mi parasesc casa din Kiev. A fost important sa menținem operaționala fundația ucraineana pentru drepturile omului pe care o conduc și sa continuam sa sprijinim beneficiarii, partenerii și aliații societații civile, chiar daca bombele…