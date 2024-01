Stiri pe aceeasi tema

- ​Agenția spațiala japoneza JAXA a anunțat ca a reușit sa ia legatura din nou cu modulul spațial SLIM care, pe data de 19 ianuarie, reușise o aselenizare de mare precizie, la cațiva metri de ținta stabilita. Reamintm ca dupa aselenizare s-a pierdut legatura cu SLIM, dar lucrurile s-au rezolvat.

- Japonia a ajuns pe suprafața Lunii cu nava sa Smart Lander for Investigating the Moon, sau SLIM, pe 20 ianuarie 2024. In ciuda unei probleme de alimentare cu energie a modulului, evenimentul are o importanța atat politica, cat și tehnica, scrie The Conversation, care o citeaza pe Mariel Borowitz, profesor…

- Japonia a devenit cea de-a 5-a tara care a trimis un modul spatial pe Luna, dupa ce Agentia spatiala nipona, JAXA, a anuntat ca dispozitivul Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) a aselenizat cu bine, transmite vineri Reuters.

- Japonia a devenit a cincea țara care a aselenizat, dupa ce sonda sa spațiala SLIM a atins suprafața Lunii. Agentia spatiala nipona, JAXA, a anuntat ca dispozitivul Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) a aselenizat cu bine, transmite Reuters.

- Modulul spatial japonez, care urmeaza sa aterizeze vineri pe Luna, transporta un instrument atipic: un robot sferic care aminteste de un droid din "Razboiul Stelelor", care se desfasoara ca o jucarie transformabila si se misca mai degraba ca o broasca testoasa de mare, potrivit AFP, potrivit news.ro.Soarta…

- Planurile companiilor și agențiilor spațiale sunt importante in acest an. NASA pregatește misiuni de inconjur al Lunii, SpaceX vrea sa trimita primul echipaj pe Marte, iar turismul spațial continua, potrivit CNN. De asemenea, 2024 e și anul in care vom avea și o monitorizare mai precisa a Pamantului.…

- Exploratorul lunar al Japoniei a intrat cu succes luni pe orbita Lunii, a anuntat agentia spatiala a tarii, urmind ca nava spatiala sa aselenizeze pe 20 ianuarie, daca misiunea se va desfasura conform planului. Sonda Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) a fost introdusa cu succes pe orbita lunara…

