Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona a pierdut derby-ul cu Real Madrid, 1-2, iar catalanii au acum a treia șansa la caștigarea La Liga, iar Messi a fost extrem de nervos in timpul partidei. In timpul meciului caștigat de madrileni, Leo Messi, care a avut o prestație ștearsa, a fost deranjat de arbitrul Gil Manzano, iar presa…

- „El Clasico”, duelul dintre Real Madrid și Barcelona, nu va mai fi arbitrat de Mateu Lahoz, care a suferit o accidentare. Catalanii au anunțat lotul pe care se vor baza la marele derby, iar Gerard Pique și Sergi Roberto revin dupa perioade lungi de inactivitate. Real Madrid - Barcelona se joaca sambata,…

- Real Madrid și FC Barcelona sunt singurele echipe ramase in cursa pentru semnatura lui David Alaba (28 de ani), care va ramane liber de contract la finalul actualului sezon. Conform publicațiilor Sky Sports și RMC, Chelsea și Paris Saint-Germain nu au reușit sa il convinga pe David Alaba sa semneze,…

- Real Madrid a invins, vineri seara, in deplasare, cu 3-1 pe Celta Vigo, in etapa a 28-a din La Liga, si a trecut momentan pe pozitia a doua a clasamentului, cel putin pana la meciul lui FC Barcelona, de duminica seara, impotriva celor de la Real Sociedad. Karim Benzema (20, 30) si Marco Asensio (90+4)…

- Luis Suarez a comentat, pentru France Football, felul în care s-au purtat sefii Barcelonei cu el în momentul în care a fost anunțat ca nu intra în calculele antrenorului Ronald Koeman.​ "Ce m-a deranjat cu adevarat e ca mi-au spus ca sunt batrân si ca nu mai…

- Barcelona a invins Deportivo Alaves, scor 5-1, in runda #23 din La Liga, iar Lionel Messi (33 de ani) l-a egalat pe fostul sau coechipier, Xavi (41 de ani), intr-un clasament al partidelor disputate in La Liga in tricoul „blaugrana”. Barcelona continua forma buna in campionat și a ajuns la 12 meciuri…

- Elche - Barcelona se joaca azi, de la 17:15, intr-o partida din cadrul etapei cu numarul 20 din La Liga. Catalanii au nevoie de victorie pentru a reveni pe poziția a treia și pentru a reduce, din nou, distanța fața de Real Madrid și Atletico. Barcelona a pierdut Supercupa Spaniei, 2-3 cu Bilbao, dupa…

- Fostul mare fotbalist francez, 48 de ani, a intrat in izolare la domiciliu și nu se va afla astfel pe banca Realului la meciul de sambata, de la Vitoria, cu Deportivo Alaves, informeaza Gazeta Sporturilor . La inceputul lunii, Zinedine Zidane a fost izolat din cauza ca intrase in contact cu o persoana…