- Societatea de Transport Public Timisoara (STPT) organizeaza, in fiecare duminica, calatorii cu tramvaiul turistic prin cele mai frumoase cartiere timisorene. Duminica este ziua perfecta pentru o calatorie in timp prin istoria Timișoarei, considera reprezentantii STPT. “Va invitam sa descoperiți orașul…

- Societatea de transport calatori Trans Bus S.A. din Buzau anunța actualizarea programul de transport pe traseele 14, 24, 25, 27 și 110. Modificarea va intra in vigoare incepand cu data de 02 octombrie 2023, dupa cum urmeaza: Traseul 14 Calțuna-Calțuna magazin-Udați Lucieni foraj-Udați Lucieni intersecție…

- Societatea de Transport Public Timișoara a anunțat ca, in perioada 30 septembrie 2023 (incepand cu orele 08:00) – 1 octombrie 2023 (pana la finalizarea intervenției), se vor realiza lucrari de inlocuire a macazului aflat la intersecția bulevardului Regele Carol I cu bulevardul General Ion Dragalina.…

- Societatea de Transport Public Timișoara (STPT) a anunțat ca, in urma unei solicitari facute de Societatea Metropolitana de Transport Timișoara, incepand cu data de 25 septembrie 2023, pe traseele urbane și metropolitane vor interveni urmatoarele modificari: – linia 23 iși va scurta traseul, unitatea…

- Sambata, 16 septembrie, la Timișoara va avea loc Crosul Loteriei Romane. Vor fi inchise timp de cateva ore mai multe strazi din zona centrala a orașului, iar acest lucru va afecta inclusiv circulația mijloacelor de transport in comun. Societatea de Transport Public Timișoara (STPT) a anunțat, insa,…

- Societatea de Transport Public Timișoara a anunțat modificari in programul sau traseul unor mijloace de transport in comun, pentru beneficiul participanților la mai multe evenimente, in urmatoarele zile. Astfel, in perioada 31 august 2023 – 3 septmebrie 2023 vor interveni urmatoarele modificari in graficul…

- Marți, 25 iulie, in ședința consilierilor locali a fost prezentat raportul privind activitatea Societații de Transport Public Timișoara, ocazie cu care directorul Constantin Cocheci a atras atenția ca sistemul actual de e-ticketing trebuie schimbat cat mai rapid.