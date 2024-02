Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentari de la PNL au depus, la Senat, un proiect de lege potrivit caruia banii confiscati ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor vor fi alocati, in integralitate si exclusiv, pentru dotarile unitatilor specializate in prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit…

- Deputatul PSD Adrian Alda a depus la Senat un proiect care prevede ca cimitirele existente aflate in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale pot fi date, complet sau partial, in folosinta gratuita sau in administrare cultelor religioase recunoscute sau a unitatilor de cult ori biserici,…

- Codul fiscal va suferi modificari importante, incepand cu data de 1 ianuarie 2024, prin armonizarea legislatiei nationale cu prevederile Directivei europene privind sistemul comun al TVA. Proiectul de lege referitor la Codul fiscal initiat de catre Executiv a trecut de Senat și urmeaza sa fie trimis…

- Permis suspendat pentru o perioada mai lunga, de pana la 10 ani. Totul, printr-un proiect de lege adoptat, luni, de Senat. Prin urmare, conducatorii auto condamnați pentru conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor iși vor pierde dreptul de a solicita reinnoirea permisului. Acest lucru va…

- Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, Nr. 1082 din 29 noiembrie 2023 a publicat o Hotarare a Parlamentului Romaniei privind aprobarea inființarii Comandamentului Regional de Componenta de Operații Speciale, sub denumirea Regional Special Operations Component Command (HQR-SOCC), pe teritoriul Romaniei.…

- Comisia Juridica din Camera Deputaților a dat, marți, un raport final proiectului de lege inițiat de Ministerul Justiției prin care fugarii care se sustrag executarii condamnarilor sa primeasca o pedeapsa suplimentara pentru evadare, de pana la 3 ani de inchisoare. Inițiativa a primit un vot in unanimitate…

- Romanii vor plati o singura contribuție de asigurari sociale de sanatate. Modificare a Codului Fiscal, propusa de Florin Cițu ”Romanii vor plati o singura contribuție de asigurari sociale de sanatate”, a anunțat fostul premier Florin Cițu, pe contul sau de Facebook. El a transmis ca a depus un proiect…

- Inca de la inceputul anului 2018, Parlamentul se chinuie sa voteze sau sa pice un proiect de lege care vizeaza inființarea a cate un centru educativ și a unui centru de detenție a minorilor pentru fiecare regiune de dezvoltare din Romania. Picata la Senat