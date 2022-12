Modernizări de 3,5 milioane euro la Furnalul 5 de la Sidex, cel mai mare furnal din Europa Administrația Combinatului Siderurgic „Liberty” de la Galați, fostul Sidex, a anunțat ca in cursul acestei saptamani va incepe un program de revizii și modernizari a echipamentelor de la „Furnalul 5”, principalul furnal al combinatului, care asigura producția de 2,2 milioane de tone de oțel de peste un deceniu. Programul de modernizari, in valoare de 3,6 milioane de euro, adica 18,3 milioane de lei, va fi desfașurat pana la inceputul anului viitor și va imbunatați semnificativ siguranța in exploatare, fiabilitatea și eficiența energetica a furnalului. Principale lucrari care vor fi executate sunt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

