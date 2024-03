Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au acționat in ultimele 5 zile, pe drumurile publice din județ, pentru creșterea gradului de siguranța rutiera și a vizibilitații elementului polițienesc. Astfel, in aceasta perioada, polițiștii au acționat in vederea depistarii…

- Inspectorii de la ISU Dambovița au desfașurat in perioada 12 – 19 februarie 2024 ,acțiuni de control la pensiuni, hoteluri, baruri și au fost identificate 25 deficiențe și aplicate 25 sancțiuni contravenționale The post Inspectorii de la ISU Dambovița au desfașurat in perioada 12 – 19 februarie 2024…

- Un numar de 12.812 de sanctiuni contraventionale prevazute de Legea 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, in valoare de 21.939.020 de lei, au fost aplicate anul trecut, a informat Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR)."Pe parcursul anului trecut, pentru prevenirea…

- Eveniment Valoarea amenzilor aplicate primariilor de Garda de Mediu Teleorman in perioada septembrie – decembrie 2023, apropiata de cea din intreg anul 2022 ianuarie 18, 2024 13:28 In perioada 01.09.2023- 15.12.2023, la nivelul tuturor UAT–urilor din Teleorman s-a desfașurat un control ca urmare…

- In perioada 10-11 Ianuarie 2024, in Cluj-Napoca a avut loc protestul transportatorilor, in urma caruia polițiștii clujeni au aplicat sancțiuni in valoare de 11.000 de lei, fiind reținute și 3 persime de conducere, dar și 2 certificate de inmatriculare. „In urma activitaților de protest din perioada…

- In perioada 05.01- 07.01. a.c., jandarmii maramureșeni au acționat in raza de competența pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și pentru asigurarea ordinii și liniștii publice pe raza județului Maramureș. In aceasta perioada au fost prezenți in strada aproximativ 170 de jandarmi care…

- Politistii din judetul Mehedinti au aplicat 325 sanctiuni contraventionale, in valoare de 170.196 lei, in cadrul celor 25 de actiuni pentru identificarea amenintarilor la ordinea si siguranta publica, efectuate in perioada minivacantei de Anul Nou. Potrivit IPJ Mehedinti, in cadrul actiunilor au…

- Rezultatele misiunilor desfașurate de jandarmii vranceni in perioada minivacanței de 1 decembrie – Ziua Naționala a Romaniei. In perioada 30 noiembrie – 03 decembrie, jandarmii vranceni au acționat pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța publica la manifestarile cultural-artistice și religioase…