- Modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord - Jilava - Giurgiu - Nord Frontiera (Lot 1) va costa aproape 459 de milioane de lei (fara TVA), potrivit Companiei Nationale de Cai Ferate "CFR" SA, care a anuntat lansat licitatia pentru achizitia serviciilor de proiectare si executie lucrari aferente…

- La finalul a trei ani de la alegerea mea ca deputat in cadrul Circumscripției electorale nr. 3 Argeș, ma simt dator sa prezint un raport cu privire la activitatea depusa in aceasta perioada, deoarece consider ca transparența reprezinta un principiu care trebuie sa fie asumat de catre toți cei care dețin…

- Update: Din primele cercetari se pare ca accidentul s-a produs pe fondul consumului de alcool. Potrivit reprezentantilor IPJ Olt, un barbat, de 50 de ani, din comuna Soparlița, care nu deține permis de conducere nu a redus viteza si a intrat in coliziune cu o autoutilitara oprita in coloana la trecerea…

- Un tanar de 26 de ani a decedat si altul de 35 de ani a fost grav ranit intr-un accident rutier petrecut in acesta dimineata pe Drumul Județean 644, la trecerea la nivel cu calea ferata din comuna Soparlita. Potrivit primelor informatii oferite de reprezentantii IPJ Olt, in aceasta dimineața, pe Drumul…

- Traficul feroviar este oprit duminica diminea in halta Semenic din judetul Timis, dupa ce un tren care circula intre Timisoara – Targu Mures a lovit un autoturism, la o trecere la nivel cu calea ferata, in halta Semenic, soferul fiind ranit grav.

- Un tanar de 20 de ani a fost la un pas sa iși piarda viața, dupa ce a trecut la cațiva milimetri prin fața unui tren, in comuna Jucu din Cluj. Tanarul nu a observat trenul pentru ca era concentrat pe o convorbire telefonica.„Minunea de la trecerea la nivel cu calea ferata, din Jucu Herghelie.…

- Deputatul liberal Danuț Bica e optimist in privința viitorului apropiat al Partidului Național Liberal. Parlamentarul de Argeș este convins ca, alaturi de celelalte partide care au format pana de curand opoziția parlamentara, PNL va caștiga atat alegerile locale, cat și alegerile parlamentare de anul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca studiul de fezabilitate al caii ferate care face legatura intre Gara de Nord si Aeroportul "Henri Coanda" ar fi trebuit sa tina cont de traseul posibil, pentru a nu se mai ajunge la un litigiu in instanta, asa cum este in prezent. "In zona transporturilor…