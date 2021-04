Timișoara, promovată de Breasla Ghizilor

Breasla Ghizilor a anunțat încheierea cu succes a primului eveniment organizat de asociație anul acesta, „Turul Cartierului Cetate”. În weekend-ul trecut, 27 de timișoreni au participat alături de ghizii Breslei... The post Timișoara, promovată de Breasla Ghizilor appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]