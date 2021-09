Modernizarea drumurilor și strazilor din Mesentea: Unda verde din partea APM Alba Modernizarea drumurilor și strazilor din Mesentea: Unda verde din partea APM Alba Agenția pentru Protecția Mediului Alba a dat unda verde pentru proiectul „Modernizare drumuri și strazi de interes local in localitatea Mesentea, comuna Galda de Jos”. Proiectul consta in reabilitarea unor strazi existente, aflate intr-o stare avansata de degadare. Necesitatea lucrarilor propuse in prezentul proiect este in primul rand argumentata de starea fizica a drumurilor. Prin proiect se propune lucrari de reabilitare prin marirea…