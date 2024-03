CJ Cluj va achiziționa echipamente electrice pentru marcarea și curățarea drumurilor județene Consiliul Județean Cluj a semnat contractul de finanțare pentru un proiect in domeniul creșterii siguranței rutiere pe drumurile județene. Proiectul cu finanțare europeana nerambursabila vizeaza dotarea Consiliului Județean cu echipamente pentru creșterea siguranței traficului in județul Cluj. In acest sens, urmeaza a fi achiziționate doua ansamble formate din unitate de propulsie actionata electric și masina de mica capacitate (AIRLESS) manuala, respectiv doua automaturatoare compacte actionate electric. Acestea vor fi utilizate pentru activitatile de executare a marcajelor rutiere si pentru… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noi contracte de lucrari pentru intreținerea drumurilor județene, incheiate de Consiliul Județean Acestea vizeaza peste 30 de kilometri de drum Consiliul Județean Cluj a incheiat trei noi contracte

- 1 total views Proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului Andreea” a fost aprobat la finanțare prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027. In acest sens, miercuri, 28 februarie, la sediul Consiliului Județean, a avut loc o intalnire cu reprezentanții ADR S-V Oltenia, in cadrul…

- Consiliul Județean a incheiat zece contracte de lucrari de intreținere a drumurilor județene Acestea vizeaza aproape 100 de kilometri de drum Consiliul Județean Cluj a incheiat zece contracte de

- Proiecte cu finanțare nerambursabila, in valoare de cca. 6.000.000 de euro, pentru creșterea siguranței rutiere pe drumurile județene Consiliul Județean Cluj va depune spre aprobare doua noi proiecte

- Consiliul Județean Cluj va depune spre aprobare doua noi proiecte cu finanțare europeana care vizeaza o serie de investiții in domeniul creșterii siguranței rutiere pe drumurile județene. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Ne dorim ca prin implementarea acestor proiecte sa asiguram…

- Consiliul Județean Cluj va depune spre aprobare doua noi proiecte cu finanțare europeana care vizeaza o serie de investiții in domeniul creșterii siguranței rutiere pe drumurile județene. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Ne dorim ca prin implementarea acestor proiecte sa asiguram…

- Vremea s-a racit brusc in ultimele doua zile, am avut parte de precipitații sub forma de ploaie, lapovița și ninsoare, astfel ca cele trei firme care se ocupa de deszapezire pe cei aproape 1.200 de kilometri de drumuri județene s-au pus pe treaba.

- In urma desfașurarii licitației publice, Administrația de Stat a Drumurilor, in calitate de autoritate contractanta, informeaza cu privire la depunerea ofertelor pentru elaborarea masurilor de sporire a siguranței circulației rutiere pe intreaga rețea de drumuri naționale, identificate ca „Puncte Negre”.…