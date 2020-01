Stiri pe aceeasi tema

- Moise Guran, realizatorul emisiunii Romania In Direct de la Radio Europa FM, renunta definitiv la jurnalism pentru a se implica in politica, anuntul fiind facut in direct, printr-un mesaj adresat ascuyltatorilor emisiunii sale.Prezentam integral mesajul lui Mouise Guran: ”Cele mai grele…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti, ca discutiile cu jurnalistul Moise Guran vizeaza "o implicare reala" a acestuia in cadrul Aliantei USR PLUS. "Avem discutii. Chiar maine o sa avem o noua intalnire si o sa stam de vorba. Moise Guran este o persoana publica in acest moment. Noi l-am…

