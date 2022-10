Modă periculoasă pe TikTok. Ce riscă tinerii care își lipesc buzele în timpul somnului Un nou trend care circula pe rețeaua TikTok ii pune in pericol pe utilizatori. Tinerii sunt incurajați sa-și lipeasca buzele cu banda adeziva, inainte de culcare, relateaza CNN. Motivul ar fi ca somnul este mult mai bun daca respiram doar pe nas. In plus, cei care iși lipesc buzele scapa și de sforait. In realitate, […] The post Moda periculoasa pe TikTok. Ce risca tinerii care iși lipesc buzele in timpul somnului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou trend care circula pe TikTok ii indeamna pe tineri sa iși lipeasca buzele cu banda adeziva inainte de culcare. Care sunt motivele care stau la baza acestei metode nebunești, care le-ar putea pune viața in pericol utilizatorilor.

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER), care reuneste 19 fabrici, atrage atentia ca o parte din medicamentele fabricate in tara risca sa dispara in curand de pe piata, ca urmare a exploziei preturilor la utilitati, materii prime si materialele si solicita autoritatilor…

- Rusia a amendat marti TikTok pentru ca nu a sters continut ce incalca legile ruse privind „propaganda LGBT” si serviciul de streaming Twitch pentru gazduirea unui interviu video cu o personalitate politica ucraineana despre care Moscova a spus ca continea informatii „fake”, relateaza marti Reuters,…

- Autoritațile din Piatra Neamț au achiziționat trotinete electrice pentru intervenția polițiștilor locali. Motivul invocat este ca trotinetele sunt motorizate și se ajunge repede la cazuri și astfel se face și economie la carburanți. Jurnaliștii de la Digi24 au facut un reportaj cu polițiștii locali…

- Tinerii și familiile la inceput de drum pot accesa credite garantate de stat. A fost publicat in Monitorul Oficial regulamentul celor doua programe de creditare cu garanția statului și dobanda subvenționata, Student Invest și Family Start. „Mi-am dorit mult ca aceste doua programe, incluse in pachetul…

- Ucraina a recucerit peste 700 km patrați din teritoriul sau in est și sud in timpul unei contraofensive fulgeratoare, a declarat, joi, un general ucrainean, oferind prima evaluare oficiala a operațiunii, relateaza Reuters. Unele dintre cele mai mari victorii par sa fi fost obținute in aceasta saptamana…

- Deputatul Daniel Florea, fost primar al Sectorului 5, si-a anuntat, joi, demisia din PSD, mentionand ca pe viitor isi va desfasura activitatea in calitate de parlamentar neafiliat. „Astazi am demisionat din Partidul Social Democrat. Este o decizie asumata, gandita indelung si in deplina conformitate…

- O fetita in varsta de 20 de luni a murit in noaptea de marti spre miercuri, 31 august, in nord-estul Spaniei dupa ce a fost lovita de grindina in timpul unei furtuni extrem de violente, au anuntat autoritatile locale si sanitare din aceasta tara, relateaza AFP. O bucata de grindina „a lovit-o in cap”…