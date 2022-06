Stiri pe aceeasi tema

- Cautarea unor rucsaci potriviți pentru urmatoarea calatorie, poate reprezenta o adevarata provocare. Tendințele s-au schimbat, iar noi, calatorii moderni, avem nevoie de accesorii care sa ne faciliteze transportarea obiectelor personale, dar și de un design estetic, care sa ne ofere un aspect finit…

- Specialiștii din industria de producție se straduiesc in permanența sa depașeasca provocarile care apar de la un an la altul, sa imbunatațeasca procesele și sa iși creasca eficiența. Tendințele care sunt in centrul atenției sectorului de producție anul acesta se orienteaza inspre atingerea acestor obiective.

- Colierul tennis aur alb este singura bijuterie cu adevarat luxoasa si pretioasa din colectia de bijuterii pentru femei, care este foarte usor de purtat si de imbinat in orice tinuta. Se stie ca astfel de accesorii nu se demodeaza niciodata si sunt greu de inlocuit. Tendintele din 2021 sunt pline de…

- Fostul premier Adrian Nastase s-a evidențiat in ultima vreme cu articolele inedite de pe blogul personal. Iata ca de data aceasta Nastase a ales ziua de 1 mai pentru a analiza tendințele vestimentare din lumea politica naționala sau internaționala! „Astazi este 1 Mai – Ziua internationala a Muncii –…

- Tendințele in materie de frumusețe au o evoluție ciclica, astfel ca, daca pana nu demult machiajele puternice erau in trend, acum se pare ca tendințele sunt de a reveni spre machiaje ceva mai temperate și mai discrete. In aceasta categorie se incadreaza și machiajul soft glam.

- „Targ pentru Mirese” la Iulius Congress Hall. Descopera tendințele in materie de nunți și profita de surprize Timișoara, 7 aprilie 2022: Organizarea unui eveniment atat de deosebit precum nunta este o chestiune extrem de speciala și delicata pentru fiecare cuplu in parte. Și cum pregatirile pentru…

- Raluca Jurca, designer: „Imi doresc sa cuceresc lumea …” - Care sunt cele mai mari provocari, la ora actuala, in domeniul modei? -Din punctul meu de vedere, sau cel puțin pentru mine, cea mai mare provocare a fost partea financiara. Am traversat o perioada...