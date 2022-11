Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca spune ca incidente ca cel care a avut loc in Polonia, unde doi oameni au murit dupa caderea unei rachete intr-un sat de langa granița cu Ucraina, sunt greu de anticipat. ”Nu putem sa spunem ca nu se poate intampla ceea ce s-a intamplat in Polonia” și in Romania, a declarat prim-ministrul…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca Ucraina vrea sa stabileasca toate faptele legate de racheta care a cazut marți in Polonia și care a provocat moartea a doua persoane, relateaza CNN . Oficialii de la Varșovia au indicat ca este probabil ca o racheta ucraineana , lansata de apararea…

- Presedintele american Joe Biden le-a spus partenerilor din G7 si NATO ca explozia produsa marti in estul Poloniei a fost cauzata de o racheta a apararii antiaeriene ucrainene, a declarat miercuri o sursa din cadrul NATO pentru Reuters. Explozia, in care au murit doua persoane, a provocat ingrijorari…

- Rasturnare de situație in cazul rachetei cazute in Polonia. Se pare ca aceasta a fost trasa de forțele ucrainene in incercarea de a dobori un proiectil rusesc care se apropia, au declarat oficiali americani, citați de Independent . Trei oficiali americani, care au vorbit cu Associated Press sub rezerva…

- Polonia nu are dovezi tangibile cu privire la cine a lansat racheta care a provocat marți o explozie intr-un sat din estul țarii, in apropiere de granița cu Ucraina, a declarat miercuri președintele polonez Andrzej Duda. Doua persoane au murit intr-o explozie in Przewodow, un sat din estul Poloniei,…

- ”Declaratiile presei poloneze si ale unor oficiali despre o pretinsa cadere a unei rachete rusesti in apropiere de localitatea Przewodow sunt provocari intentionate cu scopul de a crea o escaladare a situatiei”, a scris acuza intr-o postare pe Telegram ministrul rus al Apararii Serghei Soigu, potrivit…

- Doi oameni au murit miercuri dupa o explozie in satul polonez Przewodow, de la granița cu Ucraina, dupa ce „o racheta de producție ruseasca” a lovit o ferma. Cum a fost posibil acest lucru ridica inca multe semne de intrebare, doua opțiuni fiind analizate: fie rușii au tras o racheta și au lovit Polonia,…

- Președintele american Joe Biden a declarat miercuri ca este „puțin probabil” ca o racheta care a ucis doi oameni in Polonia , aliata NATO, sa fi fost trasa din Rusia, dar a promis sprijin pentru ancheta Poloniei, care susține ca racheta e de fabricație rusa. Alți trei oficiali americani spun ca racheta…