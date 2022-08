Mobilizare a pompierilor din trei județe, la un incendiu de pădure, în Giurgiu Un incendiu de vegetație uscata observat prea tarziu a cuprins o padure din localitatea giurgiuveana Heraști. Pompierii de la ISU Giurgiu au chemat in ajutor colegi de la alte doua inspectorate invecinate. Luni dupa-amiaza, in jurul orei 17, pompierii de la ISU Giurgiu anunțau ca o padure din localitatea Heraști a fost cuprinsa de flacri. Pompierii spun ca focul s-a extins, dupa ce un incendiu de vegetație uscata din apropiere a fost observat prea tarziu. In ajutorul pompierilor giurgiuveni – care intervin cu echipaje de la punctele de lucru Greaca și Calugareni, dar și de la Garda de Intervenție… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

