- Autoritațile din comuna Cotești au inaugurat astazi Școala Gimnaziala „Nicolae Radulescu“ din satul Budești. Inaugurarea a coincis cu inceperea noului an școlar, iar la eveniment au participat elevi, parinți, consilieri locali, consilieri județeni, primarul Dorel Bolovan și deputatul PSD de Vrancea,…

- Ajuns la cea de-a șaptea ediție, Simpozionul „Bordești – Brancoveanu” are loc astazi, incepand cu ora 15.00, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din comuna Bordești. Conform informațiilor trimise de profesorul Ionuț Bercaru, organizatorii manifestarii de anul acesta sunt: Primaria și Consiliul Local…

- Primaria Cotești achiziționeaza mobilier pentru proiectul „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnaziala „Nicolae Radulescu“”. „In cadrul acestui proiect s-au realizat lucrari de extindere și reabilitare a cladirii existente și s-a urmarit asigurarea unor servicii la standarde europene,…

- Școala Gimnaziala ,,Principele Șerban Ghica și Principesa Aristița Ghica” Sihlea a fost gazda ultimei mobilitați internaționale cu elevii in cadrul proiectului Erasmus+ ,,Weillbeing to Reduce Early School Leaving”, fiind și coordonatoarea acestui proiect de parteneriat de schimb interșcolar /nr. 2019-1-RO01-KA229-063165_1.…

- Un accident a avut loc in urma cu puțin timp in localitatea Budești, comuna Cotești. Din primele date, este vorba despre o coliziune produsa intre un autoturism și un excavator. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Vrancea, doua persoane ranite au fost preluate de ambulanța. Vom reveni cu informații.…

- Ziua Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene este sarbatorita in fiecare an pe data de 20 iulie, zi in care, potrivit calendarului ortodox, este praznuit Sfantului Proroc Ilie Tesviteanul, ocrotitorul spiritual al aviatorilor. Cu acest prilej, in zilele de 14 și 20 iulie, Baza 95 Aeriana Bacau, onoreaza…

- Miercuri, 13 iulie 2022, va avea loc proba scrisa din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitațile de invațamant preuniversitar, sesiunea 2022. Proba va incepe la ora 9:00, in centrul de concurs organizat la Școala Gimnaziala „Ion Basgan” Focșani. Pentru susținerea…

- Cea de-a treia ediție a Programului educațional „Bobocel de Școala 9!‟ – Școala de Vara, derulat de Școala Gimnaziala ,,Ștefan cel Mare” Focșani a ajuns la final. Inițiat de prof. inv. primar Gheorghe Minodora, programul a adus laolalta peste 30 de cadre didactice și peste 90 de bobocei inscriși la…