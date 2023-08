Moartea misterioasă a liderului ISIS: Al-Qurayshi, ucis de rivali în Siria Membrii ISIS au anunțat, joi, 3 august, moartea liderului sau puțin cunoscut, Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurayshi. Acesta conducea organizația extremista din noiembrie. Mercenarii nu au precizat ziua in care liderul lor a fost asasinat. ISIS anunța moartea liderului sau Al-Qurayshi este a l patrulea lider al Isis care a fost ucis de cand gruparea a fost fondata de militantul irakian Abu Bakr al-Baghdadi și a declarat un califat in mari parți din Siria și Irak in iunie 2014, inainte de a fi infranta ani mai tarziu. Purtatorul de cuvant al Isis, Abu Huthaifa al-Ansari, a declarat intr-un mesaj… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

