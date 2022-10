Moarte șocantă în Vâlcea: Un pescar s-a electrocutat după ce a lovit firele electrice cu undița - A fost resuscitat zeci de minute Un barbat in varsta de 55 de ani a murit, sambata, dupa ce s-a electrocutat in timp ce se afla la pescuit la balta Proieni din Brezoi, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea."Paramedicii din cadrul ISU Valcea au fost solicitati astazi, in jurul orei 9,00, pentru salvarea unui barbat de 55 de ani care s-a electrocutat, in timp ce se afla la pescuit. Incidentul s-a petrecut pe marginea baltii Proieni din localitatea Brezoi, persoana electrocutata aruncand cu lanseta in zona firelor de inalta tensiune care tranziteaza zona", potrivit ISU Valcea.La locul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

