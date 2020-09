Stiri pe aceeasi tema

- Imagini de o cruzime rara au fost filmate in Valcea, acolo unde un barbat iși bate fara mila calul picat la pamant, din cauza epuizarii. Martore la aceste scene de groaza au fost doua femei care au intervenit in favoarea calului, dar fara rezultat. Cal batut cu bestialitate in plina strada Violența…

- CFR Cluj - Dinamo Zagreb se joaca miercuri, 26 august, de la ora 21.00, in turul II preliminar din Liga Campionilor. Gazeta Sporturilor scrie ca reprezentanții formației croate au facut plangere la UEFA, reclamand ca suporteri clujeni nu i-au lasat sa doarma inainte de meci.Conducerea clubului Dinamo…

- Activitatea Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Ialomița a fost suspendata la solicitarea Direcției de Sanatate Publica, dupa ce unul dintre angajați a fost depistat pozitiv la testul pentru COVID-19. In zilele urmatoare, Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Ialomița va intra intr-un program…

- Circulația feroviara este intrerupta in județul Brașov, din cauza lipsei de curent. Trei trenuri de calatori sunt oprite in stații, relateaza Mediafax.Citește și: Ion Cristoiu, despre redeschiderea dosarului 10 august: 'Romanii vor avea despre 10 august doar o parte din Adevar' Centrul…

- Guvernul a adoptat o Ordonanța de Urgența prin care a instituit o noua masura de sprijin a angajaților și angajatorilor care sunt nevoiți sa intrerupa activitatea din cauza infectarii cu SARS-CoV-2 a unor...

- Trei cetateni romani aflati in Grecia – doi in Salonic si unul in Corfu – au fost confirmati ca infectati cu noul coronavirus si au fost plasati in carantina, informeaza joi Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Cu privire la situatia cetateanului roman aflat in Salonic si care fusese confirmat cu SARS-CoV-2,…

- E blocaj la Ministerul Culturii, acolo unde angajații au ramas fara contract colectiv de munca. ITM București refuza de mai bine de o luna sa medieze conflictul de munca dintre angajații Sindicatului Culturalia și Ministerul Culturii, care, in aceste condiții, nu au contract colectiv de munca, prin…

- Un focar de coronavirus izbucnit la Curtea de Apel Alba a dus la sistarea activitații la casa de avocatura Lapușan & partners. Zilele trecute, un grefier de la Curtea de Apel Alba a fost depistat cu coronavirus și a imbolnavit mai multe persoane, intre care și un judecator. Acesta a ieșit pozitiv…