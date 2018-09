Mizele ASCUNSE ale războiului dintre președintele Iohannis și Guvern O prima ipoteza ar fi faptul ca președintele Iohannis vrea sa-și satisfaca electoratul și acea parte a presei care il susține, dar care nu vrea sa il vada decat opunandu-se cu orice preț. O alta etapa ar fi ca e doar o etapa a unui razboi mult mai mare pornit de Președinte cu alianța. Sunt trei mize ascunse ale disperarii de picare a Guvernului. Multe voci susțin ca o presiune uriașa pe coaliție se pune in aceasta perioada pentru modificarea legii exploatarilor offshore. Miza e una colosala: zacamintele uriașe de petrol și gaze din marea neagra. E o miza care cu siguranța polarizeaza interese… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

