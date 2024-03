Stiri pe aceeasi tema

- Nikki Haley, contracandidata lui Donald Trump in interiorul Partidului Republican, l-a invins pe Trump in alegerile primare republicane din Washington D.C. Haley și Trump sunt rivali in campania care va desemna candidatul Partidului Republican la alegerile prezidențiale din SUA, de la finalul anului…

- Fostul președinte american Donald Trump a ciștigat alegerile primare din Carolina de Sud, statul natal al lui Nikki Haley, principala sa rivala in lupta pentru șansa de a reprezenta Partidul Republican la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024. Despre aceasta a anunțat presa americana in noaptea…

- Donald Trump a castigat alegerile primare republicane din Carolina de Sud, in fata rivalei sale, Nikki Haley. Desi votul a avut loc in statul natal al lui Haley, fosta guvernatoare nu a avut nicio sansa in fata republicanului. Totusi, Haley nu se va retrage din cursa. Aceasta mai are o sansa la super…

- Presedintele american Joe Biden a castigat, sambata, alegerile primare democrate din statul Carolina de Sud, potrivit proiectiilor realizate de Edison Research, citate de News.ro, și ale analiștilor CNN.

- Fostul președinte american Donald Trump spera sa dea o lovitura campaniei fostului guvernator al Carolinei de Sud, Nikki Haley, iar aceasta spera ca blocul de alegatori independenți din statul Granite o va ajuta sa obțina o victorie surprinzatoare in cursa pentru Casa Alba.

- Fostul președinte Donald Trump este descalificat pentru funcția de președinte al SUA și nu poate aparea pe buletinul de vot pentru alegerile primare din Colorado din cauza rolului in atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului, a decis marți instanța suprema a statului, potrivit Reuters.Decizia…

- Casa Alba a reactionat vineri cu ironie la anuntul presedintelui rus Vladimir Putin ca va candida pentru un nou mandat in martie anul viitor, ceea ce l-ar putea mentine la putere pana in 2030, transmite EFE.

- Joe Biden a spus ca unul din motivele care il determina sa candideze pentru un nou mandat este prezența lui Donald Trump la alegerile de anul viitor. Liderul de la Casa Alba a fost, asadar, ambitionat tot de candidatura rivalului din 2020. De ce vrea sa-l stopeze pe Trump? Donald Trump este favorit…