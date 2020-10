Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Tataru a afirmat sambata, la Digi 24, ca este un an diferit din cauza pandemiei si toata lumea trebuie sa inteleaga faptul ca nu mai poate fi aceeasi sarbatoare ca in anii trecuti. "Vor urma niste sarbatori ale Iasiului, vor urma sarbatorile Sfintei Parascheva, sunt la evaluarea unor…

- Mitropolia Moldovei si Bucovinei a anunțat ca pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva va fi prelungit anul acesta, de la 3 la 7 zile. Decizia a fost luata de reprezentanții Bisericii in contextul in care Romania se numara printre primele 7 state pentru care UE și-a exprimat ingrijorarea cu privire…

- Pelerinajul Sf. Cuvioase Parascheva de la Iași va ține șapte zile in loc de trei zile, așa cum se intampla de obicei. Organizatorii au facut modificarea pentru a permite credincioșilor sa participe la pelerinaj, respectand regulile de protecție sanitara in contextul epidemiei. Biroul de Presa al Arhiepiscopiei…

- Pelerinaj in condiții stricte anul acesta la moastele Cuvioasei Parascheva! Mitropolia Moldovei și Bucovinei a anuntat masurile menite sa protejeze, in condițiile actuale, sanatatea pelerinilor.

- „Conditii speciale” la pelerinajul de Sfanta Parascheva din acest an Pelerini la Iasi la sarbatoarea Sfântei Parascheva. Arhiva Foto: basilica.ro. Pelerinajul de la Iasi, din luna octombrie, la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva se va desfasura anul acesta în conditii speciale.…

- Calea Sfintilor - fara pelerini, in cartiere La pelerinajul care strange si 300.000 de pelerini in Iasi vor fi mai multe restrictii, iar prima dintre acestea tine de faptul ca pelerinajul are o durata stricta, de o saptamana, de pe 8 octombrie pana pe 15 octombrie. O alta decizie in premiera luata de…

- Mitropolia Moldovei și Bucovinei anunța ca perioada in care racla cu moaștele Sfintei Parascheva de la Iași va ramane asezata in baldachinul din curtea Mitropoliei va fi extinsa la o saptamana și ca vor fi create culoare speciale pentru pelerini. Anul acesta, din cauza pandemiei, nu vor fi aduse alte…

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane se reuneste in sedinta de lucru, marti, pentru alegerea noului arhiepiscop al Sucevei si Radautilor. Pe 11 iulie, Mitropolia Moldovei si Bucovinei a anuntat ca au fost desemnati doi ierarhi candidati pentru slujirea de arhiepiscop al Sucevei si Radautilor –…