- Chiar in anul 2023, Republica Moldova poate incepe negocierile de intrare in Uniunea Europeana, a declarat, duminica, la Chișinau, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, cu prilejul prezenței sale la Adunarea Naționala Moldova Europeana. Roberta Metsola, președinta Parlamentului European,…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat, duminica, la mitingul pro-Uniunea Europeana care are loc la Chisinau, ca alaturarea in familia Uniunii Europene este, pentru Republica Moldova, „sansa poporului sa traiasca in pace, in liniste si in belsug”. La randul ei, presedinta Parlamentului…

- Republica Moldova face pași mari in procesul de aderare la Uniunea Europeana. Președintele Maia Sandu anunțat duminica ca obiectivul Republicii Moldova este ca pana in 2030 sa devina membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, arata Agerpres. Seful statului moldovean a spus, cu prilejul mitingului…

- Mii de moldoveni au ieșit in strada, duminica dupa-amiaza. Mitingul pro-european de la Chișinau, denumit Adunarea „Moldova Europeana”, a fost inițiat de președintele țarii de peste Prut. In fața mulțimii, Maia Sandu a ținut un discurs, declarand ca „Moldovenii sunt europeni. Locul Moldovei este in Uniunea…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu un mesaj catre cetațenii veniți in PMAN la Adunarea Naționala „Moldova Europeana”. Șeful statului a declarat ca vocea celor prezenți este una comuna și anume ca locul Republicii Moldova este in Uniunea Europeana, conform deschide.md.„Vocea noastra…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, afirma, duminica, la mitingul pro-Uniunea Europeana care are loc la Chisinau, ca alaturarea in familia Uniunii Europene este, pentru Republica Moldova, „sansa poporului sa traiasca in pace, in liniste si in belsug”„Vocea noastra, azi este una comuna. Am…

- Șefa de stat a Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat Adunarea naționala Moldova Europeana, aceasta inițiativa fiind menita sa grabeasca procesul de aderare a Republicii Moldova la UE. Președinta Maia Sandu a facut un anunț in acest sens in seara zilei de 10 aprilie 2023. Evenimentul denumit „Moldova…

