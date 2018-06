Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a afirmat sambata, la mitingul PSD-ALDE din Piata Victoriei, ca abuzurile din justiție trebuie oprite. Premierul și-a rostit discursul, citind de pe foi. „Abuzurile din justiție trebuie oprite. Rezultatul votului romanilor respectat.

- Primele autocare cu manifestanti au sosit in Capitala, cu oprirea pe B-dul Kiseleff unde sunt coborati membrii de partid. In acelasi timp, organizatorii isi impart sarcinile in Piata Victoriei pentru a-i ghida cat mai bine colegii lor din judete, imbracati conform indicatiilor de la centru in alb, pentru…

- Primele autocare cu manifestanti au sosit in Capitala, cu oprirea pe B-dul Kiseleff unde sunt coborati membrii de partid. In acelasi timp, organizatorii isi impart sarcinile in Piata Victoriei pentru a-i ghida cat mai bine colegii lor din judete, imbracati conform indicatiilor de la centru in alb, pentru…

- Social-democratii protesteaza, sambata, intre orele 20.00 si 22.00, in Piata Victoriei, fata de abuzurile din Justitie, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu declarand ca vor fi prezenti intre 400.000 si 600.000 de oameni, de trei-patru ori mai mult decat se estimase initial.

- Tariceanu sustine ca ALDE si-a asumat inca de la infiintare "sa fie aparatorul drepturilor si libertatilor cetatenilor, o voce puternica in criticarea abuzurilor care au avut loc in ultimii ani, bazate pe deja celebrele protocoale dintre SRI si institutiile din justitie", iar "un adevarat partid…

- Europarlamentarul Norica Nicolai, președintele Consiliului Național al ALDE a declarat ca PSD-ALDE vor fi alaturi de alte zeci de mii de romani, pe 9 iunie, in Piața Victoriei, pentru a spune stop abuzurilor unor instituții nedemocratice care au incercat sa acapareze puterea in Romania.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca va pleca joi dupa-amiaza intr-o vizita la Vatican, unde va fi primita in audienta de Papa Francisc. "In aceasta dupa-amiaza, voi pleca intr-o vizita la Vatican, unde voi fi primita in audienta de Sanctitatea Sa Papa Francisc", a declarat Dancila.…

- Premierul Viorica Dancila a confirmat vineri ca Executivul a adoptat un memorandum privind relocarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, precizand ca se vor purta discutii cu toate institutiile, inclusiv cu presedintele Klaus Iohannis. (continua) AGERPRES/(A - autor: Madalina Cerban,…