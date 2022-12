Mitica Popescu se afla internat la Spitalul de Urgența Floreasca unde a ajuns dupa ce a acuzat probleme la inima. In varsta de 86 de ani, emblematicul actor al teatrului, cinematografiei și televiziunii romane fost internat ieri la secția de cardiologie a spitalului, fapt confirmat și de purtatorul de cuvant al principalului spital de urgența al Capitalei. ”Și-a exprimat dorința de a nu se da informații suplimentare despre satarea sa de sanatate. Cert este ca pacinetul este in stare stabila, cooperant și conștient”, a declarat doctorul Bogdan Oprița. 55.000 de euro pentru un Craciun in Transilvania.…