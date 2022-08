Stiri pe aceeasi tema

- Rusia "lucreaza la anexarea teritoriilor ucrainene" intrate sub controlul sau in ultimele luni, folosind acelasi "mod de operare" ca si pentru Crimeea in 2014, a acuzat marti Casa Alba, noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Rusia va atinge obiectivele stabilite in Ucraina, in ciuda furnizarii americane de arme acestei țari, a declarat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ucraina a acuzat luni Rusia de intensificarea bombardamentelor in est, unde trupele ruse rezista cu inversunare si, potrivit Moscovei, a lovit platforme de foraj in Marea Neagra de langa Crimeea (sud) anexata in 2014, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ucraina a lasat impresia joi ca ameninta sa atace podul construit de rusi peste Stramtoarea Kerci, care face legatura cu peninsula Crimeea, prin publicarea unor detalii ale acestei constructii, transmite vineri dpa preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele Consiliului Federației Rusiei, Valentina Matvienko, a declarat ca Rusia nu forțeaza negocierile cu Ucraina, ci este pregatita pentru acestea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Presedintele rus Vladimir Putin a insistat vineri, intr-o convorbire la telefon cu cancelarul german Olaf Scholz, asupra ”ideologiei naziste” a fortelor cu care Rusia lupta in Ucraina, justificandu-si astfle, inca o data, ofensiva in aceasta tara, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- Rusia, nu Ucraina, are nevoie de denazificare, a declarat șefa trupei punk anti-Kremlin Pussy Riot, care a parasit Rusia saptamana aceasta deghizandu-se in curier de alimente, inainte ca grupul sau sa inceapa un turneu impotriva razboiului, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Un fost ambasador chinez in Ucraina critica dur invazia Rusiei, intr-o declarație recenta relatata de catre presa chineza și inlaturata rapid, scrie The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…