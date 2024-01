Rusia a difuzat o inregistrare video care ar surprinde momentul in care prizonierii ucraineni urca in aeronava doborata in Belgorod, dar imaginile sunt extrem de neclare. Rusia și Ucraina se acuza reciproc de crima in cazul avionului militar de transport doborat la Belgorod. De altfel, și Vladimir Putin a intervenit in scandalul avionului doborat in Belgorod. Președintele rus a acuzat Ucraina ca a lovit aeronava in care se gaseau 74 de oameni, inclusiv 65 de soldați ucraineni. Totuși, la morga au ajuns doar 5 cadavre.