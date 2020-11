Stiri pe aceeasi tema

- Misteriosul monolit argintiu descoperit in statul american Utah, a carui origine nu a putut nimeni sa o descopere, a disparut candva in jurul serii de vineri, a anunțat agenția locala pentru administrarea terenurilor, conform CNN.

- Misteriosul monolit metalic, argintiu, inalt de trei metri, care a fost descoperit recent in deșertul din statul american Utah, a disparut, informeaza CNN. Descoperirea sa, in urma cu circa o saptamana, a alimentat imaginația curioșilor. S-a spus ca a fost plasat in deșert de catre extratereștri, apoi…

- Structura metalica recent descoperita in deșertul din Utah, SUA a aprins deja imaginația a milioane de oameni, care au comparat-o imediat cu monolitul misterios din filmul din 1968 „Odiseea Spațiala 2001”, regizat de Stanley Kubrick. Cum a aparut acest obiect intr-o zona izolata și pustie ramane, in…

- Un monolit misterios a fost descoperit într-o zona izolata a statului american Utah de câțiva funcționari publici care numarau oi salbatice din elicopter, scrie Guardian. Structura, care are o înalțime de aproximativ 3 metri, pare înfipta în pamânt. Monolitul…

- Poliția Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale a fost sesizata, la data de 17 noiembrie 2020, de catre mama unui tanar, in varsta de 16 ani din municipiul Brașov, cu privire la faptul ca fiul sau a plecat de la domiciliu la data de 16 noiembrie 2020 și nu a revenit pana in prezent. Semnalmente:…

- Poliția Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale a fost sesizata, la data de 30 octombrie 2020, de catre soția unui barbat, in varsta de 43 ani din municipiul Fagaraș, județul Brașov, cu privire la faptul ca soțul sau a plecat de la domiciliul acesteia din municipiul Brașov la data de…

- Federatia Sanitas anunta, marti, ca greva japoneza va contimia, pana cand autoritatile ”vor pricepe ca asa nu se mai poate”. ”Daca sistemul de sanatate cade, credeti ca vreun politician va schimba biroul cu combinezonul?”, au transmis sindicalistii, potrivit news.ro.”Continuam protestul pana…