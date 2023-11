Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a facut Chinei o solicitare oficiala pentru informatii detaliate in legatura cu o crestere a bolilor respiratorii si a focarelor de pneumonie semnalate la copii. „OMS a trimis o solicitare oficiala Chinei pentru informatii detaliate in legatura cu o crestere a…

- China se confrunta cu o epidemie de pneumonie infantila. Spitalele, ”copleșite de copii bolnavi”. O alerta a sistemului de monitorizare ProMed vorbește despre o epidemie de „pneumonie nediagnosticata” la copii in China. Happening Now: A new form of Pneumonia in children is overwhelming hospitals in…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii si-a exprimat miercuri ingrijorarea cu privire la o crestere a numarului de boli respiratorii in China, tara in care au fost depistate primele cazuri de COVID.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si-a exprimat miercuri ingrijorarea cu privire la o crestere a numarului de boli respiratorii in China si a focarelor de pneumonie nediagnosticata la copii și a cerut populatiei sa „ia masuri” pentru a se proteja, relateaza AFP, preluata de News.ro.

- Statisticile inregistrate de catre Organizația Mondiala a Sanatații arata ca, la nivel global, unul dintre trei copii sufera de obezitate. Nici la nivel național situația nu este mai roz: ultimul studiu, efectuat in urma cu zece ani, arata ca 25% dintre copii sunt supraponderali sau obezi.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) "da mana libera teroristilor pentru a utiliza infrastructura sanitara in actiunile lor", a declarat ambasada israeliana la Geneva, dupa mai multe zile de acuzatii intre Israel si agentia ONU in legatura cu atacurile asupra spitalelor, potrivit EFE.

- Președintele Xi Jinping a dat instrucțiuni privind activitatea femeilor și copiilor, in cadrul celei de-a 7-a Conferințe Naționale privind Femeile și Copiii, organizata la Beijing, aratand ca aceste categorii sociale sunt o parte importanta a activitații PCC și a Chinei. Comitetele de partid și autoritațile…

- Ministerul japonez al Mediului a anuntat, duminica dimineata, ca testele efectuate asupra apei de mare din apropierea centralei nucleare de la Fukushima nu au detectat nicio urma de radioactivitate. Cu cateva zile in urma a fost evacuata apa folosita la racirea reactoarelor nucleare, relateaza Reuters,…