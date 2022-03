Stiri pe aceeasi tema

Trupele rusești au bombardat marea frabrica de avioane Antonov, din Kiev. Informațiile au fost confirmate de Primaria Kievului.

"Wali", un informatician franco-canadian, considerat cel mai bun lunetist din lume, a sosit in Ucraina, pentru a lupta contra fortelor ruse, anunta presa internationala.

Generalul in rezerva David Petraeus, fost șef al comandamentului central al SUA in timpul conflictelor din Irak și Afganistan, a fost invitat, duminica seara, sa comenteze la CNN evoluția razboiului din Ucraina.

Guvernul taliban a anuntat recent ca va limita plecarile cetatenilor afgani din tara, in anumite circumstante, fapt ce a provocat ingrijorare in SUA si Regatul Unit in aceasta saptamana, pe fondul temerilor ca masura ar putea afecta eforturile de evacuare, noteaza marti Reuters.

Liga Araba s-a declarat luni 'ingrijorata' de invazia rusa in Ucraina, chemand la o 'solutie diplomatica' la aceasta criza care divizeaza cele 22 de tari ale acestui bloc regional, a carui influenta se afla in scadere, transmite AFP.

Autoritatea Portului Rotterdam, cel mai mare din Europa, si-a exprimat joi "preocuparea", fata de "semnificativele complicatii" pe care invazia rusa in Ucraina le-ar putea avea asupra fluxurilor comerciale si de pe piata de energie care ajung in port din Rusia, pentru utilizare ulterioara in Europa,

India a trimis 50 de camioane incarcate cu 2.500 tone de grau in Afganistan, tara confruntata cu o criza economica si umanitara majora, expedierea fiind posibila dupa ce Pakistanul a acordat o autorizatie 'exceptionala' pentru trecerea convoiului, transmite miercuri AFP.

Ucraina a atacat Rusia, acuza presa de stat de la Moscova! Acuzațiile vin dupa ce, pe teritoriul districtului Tarasovsky din regiunea Rostov, la un kilometru de granița Federației Ruse cu Ucraina, ar fi explodat un obuz. Informațiile difuzate de mass-media de stat ruse sunt insoțite și de imagini