Misiune sinucigașă pentru ruși. Au trecut cu blindatele prin ”Pădurea Roșie”, cea mai radioactivă zonă de la Cernobîl Soldații ruși au trecut cu vehiculele blindate prin &"Padurea Roșie&", cea mai radioactiva zona de la Cernobîl, și au ridicat nori de praf radioactiv, au declarat angajații, potrivit Reuters. Militarii nu au purtat echipament de protecție. Soldații ruși din convoi nu au folosit echipament de protecție anti-radiații, un gest sinucigaș, considera una dintre sursele citate de Reuters, deoarece praful radioactiv inhalat le-ar putea provoca rani grave. Cei doi martori erau de serviciu când tancurile rusești au intrat în Cernobîl pe 24 februarie și au preluat controlul… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

