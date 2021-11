NASA a lansat in aceasta dimineața cu o racheta Falcon 9 a SpaceX sonda DART cu care incearca sa modifice traiectoria unui asteroid aflat la peste 10 milioane km de Terra. Sonda va ajunge la asteroidul Dimorphos in septembrie 2022 și ar trebui sa-l izbeasca cu o viteza de 24.000 km/h pentru a-i modifica extrem de puțin traiectoria. Pentru prima oara omenirea incearca sa schimbe traiectoria unui obiect ceresc in spațiu, iar misiunea de acum este un test pentru viitorul indepartat cand ar fi posibil ca un asteroid mare sa loveasca Terra. Lansarea este programata pentru ora 8.20 iar NASA o transmite…