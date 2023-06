Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul regiunii ruse Belgorod a declarat ca doua persoane au fost ucise si alte patru au fost ranite vineri dupa ce Ucraina a bombardat un oras din apropierea granitei, in timp ce oficialii din regiunile invecinate au raportat atacuri cu drone in timpul noptii, relateaza Reuters si News.ro . Guvernatorul…

- Guvernatorul regiunii Belgorod, Viaceslav Gladkov, a precizat pe Telegram ca zona pe care o conduce a fost atacata de forțele armate ucrainene pe 28 mai. In regiunea Belgorod, in ultima zi, potrivit acestuia, au fost inregistrate 63 de atacuri.Șapte obuze de artilerie au fost trase in satele Lozove…

- Trupele ruse continua marti "operatiunea antiterorista" la frontiera cu Ucraina, unde pare sa se desfasoare una dintre cele mai mari incursiuni transfrontaliere dinspre Ucraina de la inceputul razboiului, pe care Rusia o atribuie ucrainenilor, in timp ce Kievul spune ca sunt nationalisti rusi anti-Putin…

- Autoritatile ruse au declarat luni ca un grup ucrainean de "sabotaj" a intrat in regiunea Belgorod, la granita cu Ucraina, si ca se desfasoara actiuni pentru a-l distruge, in contextul unei serii de atacuri pe teritoriul rus, transmite AFP. "Un grup de sabotaj si recunoastere al armatei ucrainene a…

- Guvernatorul regiunii Belgorod din Rusia a declarat, luni, ca un „grup de sabotaj” al armatei ucrainene a intrat pe teritoriul rusesc in districtul Graivoron, care se invecineaza cu Ucraina, informeaza Reuters, potrivit Rador.Viacheslav Gladkov a anunțat printr-o postare pe platforma Telegram ca…

- Armata ucraineana bombardeaza orașul Nova Kahovka de pe malul stang al Niprului, in regiunea Herson, potrivit canalului oficial de Telegram al administrației orașului. Atacul apare la o zi dupa vizita anunțata in regiune a președintelui rus Vladimir Putin.„Nova Kahovka și așezarile din districtul…

- Rusia transforma Avdiivka intr-un ”loc asemanator celor din filmele post-apocaplitice”, intensificandu-si bombardamentele si fortand o inchidere aproape completa a acestui oras din linia intai a frontului, a declarat duminica, 26 martie, un inalt oficial local, citat de Reuters și Agerpres. Aproximativ…

- In acest moment se stie ca o persoana a fost ranita", a declarat Viaceslav Gladkov, pe aplicatia de mesagerie Telegram. "Exista, de asemenea, pagube provocate de resturi de rachete la doua cladiri rezidentiale", a adaugat el.Oficialul rus nu a spus cine crede ca a tras rachetele, dar in trecut a acuzat…